क्या आप बेरोजगार है तो हो जाइये बेफिक्र NIT रायपुर देने जा रहा है नौकरी का सुनहरा मौका

रायपुर: अगर भी बेरोजगार है या अच्छी नौकरी (Jobs) करना चाहते हैं।तो रायपुर एनआईटी (NIT RAIPUR) आपको सुनहरा मौका देने जा रहा है। नआईटी रायपुर ने जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट सहित 77 पदों (Vacancy ) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2019 से शुरु हो जाएगी और 28 अगस्त 2019 को समाप्त हो होगी।आवेदकों के चयन लिखित परीक्षा/ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगे। भर्ती के जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवार एनआईटी की आधिकारिक वेबसाइट www.nitrr.ac.in पर जा सकते हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में रिक्त पदों की जानकारी

Vacancy Details: टेक्निकल असिस्टेंट के 08, जूनियर इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल)- 02, फार्मिस्ट-01, सीनियर टेक्नीशियन-12, स्टेनोग्राफर- 05, सीनियर असिस्टेंट- 06 , जूनियर असिस्टेंट- 10, टेक्नीशियन- 04, ऑफिस अटेंडेंट- 12, टेक्निकल असिस्टेंट (कॉन्ट्रैक्ट पर)- 06, जूनियर असिस्टेंट (कॉन्ट्रैक्ट पर)- 03, टेक्नीशियन (कॉन्ट्रैक्ट पर)- 08

एनआईटी रायपुर में आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां:

एनआईटी रायपुर में आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई 2019 से शुरु हो जाएगी।

एनआईटी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2019 राखी गई है।

एनआईटी रायपुर में कैसे करें आवेदन: How To Apply In nit Raipur

1.आवेदक सबसे पहले एनआईटी रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.nitrr.ac.in पर जाएं।

2.होमपेज पर दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और आवेदन पत्र को डाउनलोड करें।

3.आवेदन पत्र का A4 साइज पेपर पर प्रिंट निकाल लें और फॉर्म को पूरा भरें।

4.इसके साथ सभी दस्तावेज, प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाएं और डिमांड ड्राफ्ट लगाएं।

5.आवेदन पत्र को लिफाफे में डालकर ‘द रजिस्ट्रार (आई/सी), एनआईटी रायपुर, जीई रोड, रायपुर- 492010 (छत्तीसगढ़)’ पते पर भेजना होगा।