14 मार्च से 14 अप्रेल तक विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं : जाने क्या है कारण

- खरमास: एक माह तक शुभ कार्य पर रोक, १४ मार्च से १४ अप्रैल तक विवाह नहीं

रायपुर @ 14 मार्च सोमवार से १४ अप्रैल तक खरमास (Kharmas) होने के कारण धार्मिक, वैवाहिक कार्य (matrimonial work) लोग नहीं कर पाएंगे। १४ मार्च को एक बार फिर सूर्य के राशि परिवर्तन से खरमास लगने जा रहा है। इस मास में सूर्य कुंभ राशि (Aquarius) से मीन राशि (Pisces) में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे एक माह मीन राशि में रहेंगे। इसके साथ ही पूरे एक माह लिए सभी तरह के शुभ और मांगलिक काम (demanding work) बंद हो जाएंगे। अब अगर कोई शुभ कार्य कराना है, तो लोगों को 14 अप्रैल के बाद शुभ मुहूर्त (auspicious time) का इंतजार करना पड़ेगा।

पंडित मनोज शुक्ला ने बताया, साल दो बार खरमास लगता है। एक बार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरी बार तब जब वे मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इस दौरान सूर्य गुरु की राशियों में रहता है, जिसके कारण गुरु का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि शास्त्रों में किसी भी शुभ कार्य के लिए बृहस्पति का होना अनिवार्य बताया गया है। यही वजह है, कि खरमास के दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों (Hindu scriptures) के अनुसार मलमास या खरमास में सभी तरह के शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश (home entry), सगाई (Engagement), शादी, नए गृह का निर्माण बंद रहता है।

No auspicious time for marriage from March 14 to April 14