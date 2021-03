कोरोना का खतरा बढ़ा: महाशिवरात्रि पर मंदिर में प्रवेश पर रोक, दूर से ही कर सकेंगे जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक

- प्रमुख शिवालयों में बदले हुए तरीके में भक्त भोलेबाबा का अभिषेक, पूजन कर सकेंगे

- मंदिर में प्रवेश पर रोक (No entry to Shiv temple on Mahashivaratri)

- महादेवघाट में हटकेश्वरनाथ महादेव का दूर से ही जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक