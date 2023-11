अब मीटिंग में नहीं आएंगे कॉल्स और चलता रहेगा इंटरनेट

आईओएस और एंड्रॉयड दोनों में यह सुविधा है

कई बार मीटिंग के दौरान इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस दौरान आने वाली कॉल्स परेशान करती है। अब अपनी इस समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। जानिए, कैसे... जरूरी काम के दौरान कॉल डिस्टर्बेंस से बचने के लिए यूजर्स आमतौर पर एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस दौरान उनका इंटरनेट भी बाधित होता है। लेकिन ऐसा करने पर उनके फोन पर कॉल आना बंद हो जाती है। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आईओएस और एंड्रॉयड दोनों में यह सुविधा होती है जिसकी मदद से कॉल को रोका भी जा सकता है और इंटरनेट भी ऑन रहता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो फोन में फोकस मोड को ऑन करना होगा। इसकी मदद से मीटिंग या दूसरी जगह पर कॉल को रोक सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

इनकमिंग कॉल्स को रोकने के लिए करें ये काम

पहला ऑप्शन: इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में 'कॉल सेटिंग' ऑप्शन पर जाएं। फिर आप 'कॉल फ़ॉरवर्डिंग' ऑप्शन पर क्लिक करें। एक बार जब आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको तीन और ऑप्शन दिखाई देंगे। जिनमें लिखा होगा 'Always Forward', 'Forward When Busy' और 'Forward When Unanswered'। इसके बाद Always Forward ऑप्शन को सेलेक्ट करें और एक नंबर दर्ज करें जो या तो बंद है या काम नहीं कर रहा हो। फिर, इनेबल बटन पर क्लिक करें। इससे आपके नंबर पर आने वाली सभी कॉल बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही आप बिना किसी समस्या के मोबाइल डेटा का उपयोग भी कर पाएंगे।

दूसरा ऑप्शन: अपने स्मार्टफ़ोन की सेटिंग में जाएं और साउंड पर टैप करें। इसके बाद 'डो नॉट डिस्टर्ब' का ऑप्शन चुनें और कॉल पर क्लिक करें। एक बार जब आप कॉल पर टैप करते हैं, तो पॉपअप मेनू से Do not Allow Any Calls को सिलेक्ट करें। अब 'allow repeat Callers' टॉगल को ऑफ कर दें।