CG Corona Update: रायपुर में राहत, मगर बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर में रफ्तार में संक्रमण

Number of new corona cases in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 15902 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 1464 मरीज रायपुर में रिपोर्ट हुए।