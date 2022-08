डेढ़ किलोमीटर की सड़क, एक दर्जन से ज्यादा डबरे

- पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा पौधरोपण के समय बनी थी सड़क

- रोजाना हजारों लोग करते हैं आवाजाही, बरसात के समय बसों का संचालन रहता है बंद

रायपुर Published: August 18, 2022 11:58:15 am

दिनेश यदु @ रायपुर. राजधानी से लगे गुमा गांव की सड़क जर्जर हो गई है। यह सड़क दुर्ग व रायपुर (Durg and Raipur) के लोगों को जोडने वाली सड़क में जगह-जगह लंबे-चौड़े गड्ढे हैं। बरसात के समय (rainy season) इस सड़क का ज्यादातर भाग डबरीनुमा नजर आने लगता है। लिहाजा ग्रामीणों को घूमकर जाना पड़ता है। इसके कारण मात्र डेढ़ किलो मीटर की दूरी तय करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। रायपुर से कुम्हारी, अहिवारा और दुर्ग को जोड़ने वाले गुमा-अकोला मार्ग (Guma-Akola Road) पर खारून नदी (Kharoon River) के पुल के पास की सड़क बदहाल है। यहां एक फीट गहरे गड्ढे में निकली लोहे की छड़ों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा यहां से वाहनों में आवाजाही करने वाले लोग भी छड़ों में फंसकर जख्मी हो रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस सड़क की मरम्मत और लोगों को हो रही परेशानी को लेकर गंभीर नहीं हैं।

पौधरोपण के समय बनी थी सड़क

करीब 5-6 वर्ष पहले गुमा में हरियर छत्तीसगढ़ (Harrier Chhattisgarh) के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (The then Chief Minister Dr. Raman Singh) वहां पौधरोपण करने गए थे। उस समय इस मार्ग में डामरीकरण किया गया था। जिसके बाद आज तक कोई यहां कोई देखने नहीं गया।

गुमा वाले मार्ग से अकोला, अहिवारा सहित आसपास के ग्रामीण राजधानी आते हैं। उनके लिए यह रास्ता शाॅर्टकट पड़ता है। बरसात के समय बस कुम्हारी के तरफ से आवाजाही करती है। गर्मी व ठंड के समय गुमा से नंदनवन के रास्ते हजारों लोग बसों व अन्य वाहनों से आते हैं। गुमा वाले मार्ग से अकोला, अहिवारा सहित आसपास के ग्रामीण राजधानी आते हैं। उनके लिए यह रास्ता शाॅर्टकट पड़ता है। बरसात के समय बस कुम्हारी के तरफ से आवाजाही करती है। गर्मी व ठंड के समय गुमा से नंदनवन के रास्ते हजारों लोग बसों व अन्य वाहनों से आते हैं।

