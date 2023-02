OPS vs NPS in CG: कलेक्टरों का फरमान- 20 फरवरी से पहले एक पेंशन योजना को चुनना अनिवार्य, नहीं तो रुकेगा वेतन

OPS vs NPS in CG: विकल्प न चुनने पर कर्मियों का रुकेगा वेतन, इधर, फेडरेशन ने एक महीने का समय बढ़ाने की लगाई गुहार

OPS vs NPS in CG: छत्तीसगढ़ में नई (new pension scheme) और पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के भ्रम के बीच प्रदेश के करीब 2.50 लाख कर्मचारियों को हर हाल में 20 फरवरी से पहले दोनों में से एक योजना चुनकर अपना विकल्प बताना होगा, जो कर्मचारी तय समय पर एक योजना का विकल्प नहीं बताएंगे, तो उन्हें मार्च में वेतन नहीं मिलेगा।