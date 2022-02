कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 4 मोबाइल होर्डिंग को निगम ने किया जब्त

- होर्डिंग बिना निगम के परमिशन के नहीं लग सकता है

रायपुर@ सड़कों के किनारे अवैध होर्डिंग (Illegal billboards on the roadside ) की भरमार है। शहर के जिस हिस्से में जाओ स्ट्रीट लाइट के खंभों से लेकर सड़क किनारे भवनों के साथ मोबाइल होर्डिंग (mobile billboards) लगे नजर आते हैं। निगम अधिकारियों (corporate officers) ने शुक्रवार को अवैध मोबाइल होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की है। रायपुर नगर निगम (Raipur Municipal Corporation ) के नगर निवेश मुख्यालय उडऩदस्ता (Municipal Investment Headquarters Flying Squad) की टीम ने अभियान चलाकर बिना अनुमति एवं निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य दूसरे स्थान पर विभिन्न कम्पनियों द्वारा मोबाइल होर्डिंग रखा गया था, जिसमें रोहिणीपुरम गोल चौक, कबीर नगर, सिविल लाइन क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने रखे गए 4 अवैध मोबाइल होर्डिंग को जब्त किया गया।

orporation confiscated only 4 mobile hoardings in the name of action