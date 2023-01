Palash Chandel Accused Of Rape : नारायण चंदेल का बेटा अंडरग्राउंड, तलाश में जुटी पुलिस की टीम

रायपुरPublished: Jan 21, 2023 12:45:48 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

Palash Chandel Accused Of Rape : छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया और इस वक्त पलाश चंदेल अंडरग्राउंड है। पुलिस की टीम जाँच में जुट गई है। (Palash Chandel Accused Of Rape) है। राजधानी की महिला थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामला जांजगीर भेज दिया है।