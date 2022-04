बिरगांव में पानी बांट रहा बीमारी, लोगो को नहीं मिल रहा साफ पेयजल

- दो माह से सैकड़ों घरों में आ रहा फैक्ट्रियों का पानी, टैंकर आते ही टूट पड़ते है लोग

रायपुर Published: April 04, 2022 09:53:15 am

रायपुर @ बिरगांव नगर निगम (Birgaon Municipal Corporation) के 40 वार्डों के ज्यादातर घरों में पिछले दो माह से मटमैला पानी (muddy water) आ रहा है। इससे करीब सवा लाख की आबादी हर दिन शुद्ध पानी (Pure water) के लिए तरस रही है। झुलसती गर्मी (scorching heat) में जैसे ही वार्ड में टैंकर आता है, लोग पानी के लिए टूट पड़ते हैं। दूषित पानी (contaminated water) आने से कुछ लोगों को जलजनित बीमारियां (waterborne diseases) भी हो रही हैं। दरअसल, उरला, अछोली और बिरगांव की फैक्ट्रियों (The factories of Urla, Acholi and Birgaon) से निकलकर केमिकलयुक्त पानी (chemical water) नालों से होकर खारून के जरिये घर तक पहुंच रहा है। समस्या को लेकर कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया, आश्वासन दिया लेकिन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। त्रस्त होकर स्थानीय निवासी अब आंदोलन के मूड में हैं।

कलेक्टर-विधायक ने किया था दौरा, 25 दिन बाद भी हालात जस के तस

राजीव गांधी वार्ड के पार्षद बेदराम साहू ने बताया कि पानी को लेकर लोगों की शिकायत पर 8 मार्च को कलेक्टर सौरभ कुमार और स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा (Collector Saurabh Kumar and local MLA Satyanarayan Sharma) खारुन नदी स्थित बेन्द्री एनीकट फिल्टर प्लांट (Bendri Anicut Filter Plant at Kharun River) का निरीक्षण किया था। इस दौरान कलेक्टर ने प्लांट की खामियों को दूर कर जल्द से जल्द साफ पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 25 दिन बाद भी हालात जस के तस है।





बिरगांव नगर निगम इलाके में ज्यादातर फैक्ट्रियां है। उरला, अछोली व बिरगांव की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खारुन नदी पर बने बेन्द्री एनीकट में मिल रहा है। यहां फिल्टर प्लांट से होकर घरों तक जाने के बावजूद लोगों को मटमैला पानी नलों से मिल रहा है।

वर्जन : बिरगांव महापौर नंदलाल देवांगन कहा (Birgaon Mayor Nandlal Devangan)दिक्कत तो हैं। जल्द ही लोगों को साफ पानी मिलेगा। आज ही हमने फैक्ट्रियों का गंदा पानी वाला नाला जो खारुन नदी में मिल रहा था, उसे बंद करवाया है। जल्द ही बाकी कार्यों को कराया जाएगा।

