गड्ढे, अंधा कट, डिवाइडर में झाड़ियों, राहगीरों के लिए हर पल खतरा

- तेलीबांधा से काशीराम नगर व रायपुरा चौक से सरोना के बीच नहीं हुई पेड़ाें की छंटाई

- राजेन्द्र नगर व पचपेड़ी नाका के पास जानलेवा गड्ढे

- सुंदरनगर टोल प्लाजा हट तो गया, पर डिवाइडर नहीं होने से हो रहे हादसे

रायपुर Updated: August 22, 2022 09:13:44 am

दिनेश यदु @ रायपुर. शहर के रिंग रोड-1 (City Ring Road-1)के टाटीबंध से सरोना चौक (Tatibandh to Sarona Chowk) तक 6 किलोमीटर के सड़क पर जगह-जगह कट के साथ जानलेवा गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। रोजाना करीब पांच से दस हजार के बीच छोटे-बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। इस दूरी के बीच हर माह दर्जनों वाहन चालक सड़क हादसे में घायल होने के साथ-साथ कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बरसात थमने के बाद जहां सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, वहीं कई चौक में धूल के गुब्बार भी उड़ रहे हैं। यही नहीं तेलीबांधा से सरोना चौक तक सफर करते समय लोगों को कहीं पर भी हादसे का शिकार हो सकते हैं।

विधायक ने लिया था जायजा, फिर भी नहीं बना डिवाइडर

जनवरी 2021 में संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय (Parliamentary Secretary and MLA Vikas Upadhya) ने पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों (national highway officials) के साथ मौके का निरीक्षण किया था। उन्होंने दुर्घटनाएं रोकने के लिए व्यवस्था सुधारने को कहा था। अधिकारियों को जल्द ही टोल प्लाजा के निकट रोड डिवाइडर लगवा कर आवागमन को सुधारने की बात कही था। लेकिन बीस माह से ज्यादा होने के बाद भी डिवाइडर के नाम पर जो पत्थरों को बेतरतीब खड़ा किया था, वहा भी अब गायब हो रहा है।

सुंदरनगर टोलप्लाजा में आए दिन हादसा

सुंदर नगर से टोल प्लाजा (Sunder Nagar to Toll Plaza) भले ही मंदिर हसौद चला गया है, पर सुंदरनगर टोल प्लाजा के आसपास लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। टोल का ढांचा हटाने के बाद वहां डिवाइडर नहीं बनाया गया। इस वजह से वाहन चालक व आसपास के लोग जहां-तहां से सड़क क्रॉस करते हैं। इस चक्कर में वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। वाहनों को सड़क में लगे पत्थरों के बीच से इस पार से उस पार आवाजाही करते है। शॉर्टकट के चक्कर में वे बड़े वाहन के चपेट में आ जाते है। वही सड़क के सर्विस रोड में बड़े-बड़े गढ्ढे हो गए हैं।

गड्ढे, अंधा कट, डिवाइडर में झाडियां, राहगीरों के लिए हर पल खतरा

यह भी पढ़ें - डेढ़ किलोमीटर की सड़क, एक दर्जन से ज्यादा डबरे IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur झाड़ियों की कटाई नहीं

तेलीबांधा से टाटीबंध के बीच कई जगह तो पौधरोपण नहीं हुआ है, वहीं जहां पर पेड़ लगाए गए हैं , वहां पर पौधों की कटाई छंटाई नही हुआ है, जिसके कारण डिवाइडर का पता नहीं चलता है। लोग अगर डिवाइडर पार करते है, तो भारी वाहन चालकों को दिखता ही नही है, जिसके कारण हमेशा हादसा होते हैं।

गड्ढे व कट से लोग परेशान

रिंग रोड नंबर -1 में अगर कट की बात करे तो सबसे पहले मठपुरैना का नाम आता है, राजेद्र नगर ओवरब्रिज से शुरु होते ही पचेपड़ी नाका मार्बल बाजार, रायपुरा चौक, सरोना व कुशालपुर के वाले मार्ग के सर्विस रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण आये दिन दो पहिया वाहन चालक हादसे के शिकार हो जाते हैं। वहीं मठपुरैना, आर्चब्रिज, डीडी नगर व कुशालपुर के पास रोड क्रास करते रहते हैं। रायपुरा चौक से कुशालपुर जाने करीब तीन वर्ष पहले सुंदर नगर टोल प्लाजा के सर्विस रोड के गड्ढे में सुंदर नगर निवासी एक युवक गिरा था। जिसकी मौत हो गई थी, लेकिन अब तक वहा गड्ढा जस का तस है।

