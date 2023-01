पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की रायगढ़ के मिलेट कैफे की तारीफ, कहा- मौका मिले तो वहां जाकर व्यंजन का उठाएं आनंद

रायपुरPublished: Jan 29, 2023 06:37:04 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

PM Narendra Modi praised Millet Cafe in Raigarh in his Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में आज रायगढ़ के मिलेट कैफे की प्रशंसा की। राज्य सरकार की ओर से मिलेट कैफे को बढ़ावा देने की पहल को सराहा।