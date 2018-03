PM ने की कचरा महोत्सव की तारीफ, कहा - कचरे को करें रियूज और बनाए आय का स्रोत

रायपुर . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41वें रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रायपुर में आयोजित कचरा महोत्सव का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि म्यूजिक फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल न जाने कितने-कितने प्रकार के फेस्टिवल के बारे में सुनते आए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अनूठा प्रयास करते हुए राज्य का पहला कचरा महोत्सव आयोजित किया गया।

