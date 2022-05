PMFBY: खराब हुई फसल का भी लाभ उठा सकते हैं किसान, जानिए कैसे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के फसल की सुरक्षा के लिए बनायीं गयी है। इसके माध्यम से किसान बहुत ही मामूली प्रीमियम चूका कर ख़राब हुई फसल में से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

रायपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी योजना है जिसे किसानों के फसलों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत यदि किसानों की फसल प्राकृतिक या किसी अन्य कारण से ख़राब हो जाती है, तो उस पर बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है, यानी फसल ख़राब होने पर बीमा दावा (क्लेम) राशि दी जाएगी। PMFBY को सरकार द्वारा पूर्व में चलायी जा रही 2 योजनाओं के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया है। नेशनल एग्री एंश्योरैंस स्कीम और दूसरी मॉडिफाई एग्री एंश्योरेंस स्कीम , इन दोनों ही योजनाओं में काफी कमियां थी जिनमें सबसे बड़ी समस्या योजनाओं की लम्बी क्लेम प्रक्रिया थी।



इन योजनाओं में क्लेम लेने के लिए किसानों को बहुत ही लचर प्रक्रिया से गुज़ारना पड़ता था। यही एक कारण था की इन दोनों स्कीम की जगह पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरकार ने13 मई 2016 को लाया। प्रीमियम की दरों को भी किसानों की सुविधा के हिसाब से खरीफ पर 5% व रबी पर 1.5% रखा गया। दोनों फसलों के लिए अलग-अलग बीमा करवाना होगा।



बीमा का लाभ लेने के लिए आप तुरंत बैंक या बीमा कंपनी जाकर बीमा करवा सकते है। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया है, तो आपको केवल एक फार्म पर हस्ताक्षर कर बीमा का लाभ ले सकते है। लोन नहीं होने की स्थिति में आप या तो स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या नजदीकी लोक सेवा केंद्र जाकर फसल बीमा करवा सकते है।



PMFBY से जुड़ी मुख्य बातें-

-PMFBY में किसानों से रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% व वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का प्रावधान है।

-फसल बीमा में किसानों से बहुत काम प्रीमियम लिया जाता है, जबकि प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा भरा जाता है। ताकि कोई भी किसान बीमित होने सेवंचित न रह जाए।

-PMFBY में टेक्नोलॉजी को भरपूर प्रयोग किया गया है। जिससे क्लेम सेटल करने के समय को काफी कम किया जा सके। इसे एग्रीकल्चर इंडिया इन्शुरन्स कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

-फसल बीमा योजना को पूर्ववर्ती दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) से रिप्लेस किया गया है।



PMFBY में लगने वाले जरूरी दस्तावेज-

-किसान का पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड।

-एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड

-फील्ड खसरा नंबर / अकाउंट नंबर की फोटो कॉपी आवश्यक है।

-आपको खेत में फसल की बुवाई का प्रमाण देना होगा।

-सभी कागजात के साथ एक रद्द चेक आवश्यक है।



PMFBY में रजिस्ट्रेशन के तरीके –

ऋण खाताधारक किसान ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन-

यदि आपने बैंक से कृषि ऋण ले रखा है, तो बैंक अब आपसे जबदरस्ती बीमा नहीं करवा सकता। क्योंकि अब यह बीमा ऋणधारकों के लिए अनिवार्य नहीं रह गया है। आपको दो विकल्प दिए जाएंगे। आप लेना चाहते है तो option in फॉर्म भरकर बैंक को देना है और यदि नहीं लेना चाहते है तो Option Out फॉर्म भरकर देना होगा। यदि आपने Option In फार्म दिया है, तो फॉर्म भरकर देने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बैंक स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रीमियम आपके ऋण खाते से नामे (Debit) कर लेगा। पूरी प्रक्रिया बैंक स्वयं करेगा।



जभी Option Out फॉर्म देने की स्थिति में आप इस बीमा को लेने से मना कर रहे है। ऐसी स्थिति में बैंक आपका फसल बीमा नहीं करेगा। बैंक द्वारा आपके खाते से प्रीमियम नामे (Debit) नहीं किया जायेगा। भविष्य में इस फसल पर होने वाले किसी भी आपदा या अन्य नुकसान को आपको स्वयं वहन करना पड़ेगा।



गैर ऋण खाताधारक किसान अपनाएं ये प्रक्रिया-

अगर आपने कृषि ऋण नहीं लिया है, लेकिन आप फसल बीमा करवाना चाहते है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक या तो आप किसी कृषि सेवा केंद्र जाकर फसल बीमा करवाए सकते हैं या फिर स्वयं किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आपको फसल बीमा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।



ऑफलाइन भी कर सकते है बीमा के लिए अप्लाई –

-ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे आसान प्रक्रिया आपका नजदीकी बैंक है। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है। तो आपको बैंक जाकर केवल ऑप्शन इन फॉर्म भरकर देना है। उसके बाद की पूरी प्रक्रिया बैंक खुद करेगा। क्योंकि आपका सभी बैंक का विवरण बैंक के पास होता है। जैसे – पहचान पत्र, जमीन का रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर आदि।

- आप अपने सभी दस्तावेजों के साथ लोक सेवा केंद्र जाकर अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा कर

सकते है।

- इसके अलावा आप नजदीकी संबंधित बीमा कंपनी जाकर फसल बीमा करवा सकते है।

-बैंक / जनसेवा केंद्र / बीमा कंपनी में आप जहां भी ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन करते है। उसके बाद आपको एक सन्दर्भ संख्या मिलेगी। इस सन्दर्भ सांख्य से आप अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकते है।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है मोबाइल ऐप-

- अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करें।

-सर्च बॉक्स में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखने के बाद सर्च बटन को दबा दें।

-आपके सामने सारे सर्च रिजल्ट आएंगे। यहां पर आधिकारिक ऐप का चयन करें।

-इसके बाद ऍप इनस्टॉल कर लें। कुछ देर में आपके मोबाइल पर ऐप इनस्टॉल हो जाएगा।

-इस प्रकार अब आप एप्लीकेशन के द्वारा फसल बीमा से संबधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते है।