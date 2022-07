IED ब्लास्ट शामिल तीन नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नारायपुर पुलिस ने जिवलापदर आईईडी ब्लास्ट में शामिल नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की (Naxalite arrested for blasting by planting IED in Narayanpur) है. पुलिस ने कैसे इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. इसे जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट.

रायपुर Published: July 05, 2022 01:31:32 pm

नारायणपुर. जिले के अबुझमाड़ इलाके में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान कर रहे जवानों को नुकसान पहुचाने के लिए नक्सलियो ने आईईडी ब्लास्ट करने की घटना को अंजाम दिया था। इस आईईडी ब्लास्ट कि घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को डीआरजी नारायणपुर की पुलिस पार्टी एरिया डॉमिनेशन के लिए झारावाही, कच्चापाल गांव की ओर निकली थी।

इससे पुलिस पार्टी द्वारा एरिया डॉमिनेशन के दौरान जिवलापदर गांव के जंगल में 3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर छिप रहे थे, जिनकों पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। इन्होंने पूछताछ पर अपना नाम सोनारू राम आंचला उर्फ पांजी पिता आयतु राम उम्र 22, सुक्कू इड़तो उर्फ कोस्ता पिता पाण्डु राम उम्र 28 एवं सोनू राम आंचला उर्फ सरपंच पिता कारिया उम्र 45, तीनों नक्सली संगठन में कच्चापाल मिलिशिया के सक्रिय सदस्य होना बताया। इससे 29 मार्च को थाना कुरूषनार क्षेत्र में ग्राम गुमियाबेड़ा से झारावाही की ओर जाने वाली जिवलापदर मार्ग में पुलिस पार्टी को जान सहित मारने के लिए 5 आईईडी लगाकर विस्फोट करने की घटना शामिल होना स्वीकार किया है। इस घटना में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए थे। इस पूछताछ में उनकी निशानदेही पर ग्राम जिवलापदर के पास झारावाही मार्ग मेें लगाये गये 1 नग आईईडी एवं जिवलापदर के जंगल में छिपाकर रखे 12 नग डेटोनेटर को बरामद किया।



पुलिस ने बरामद किए आईईडी

पूछताछ में बताए अनुसार उनकी निशानदेही पर ग्राम जिवलापदर के पास झारावाही मार्ग मेें लगाये गये 01 नग आईईडी और जिवलापदर के जंगल में छिपाकर रखे 12 नग डेटोनेटर को बरामद किया गया. बरामद आईईडी को बीडीएस टीम ने मौके पर नष्ट किया .जिवलापदर आईईडी ब्लास्ट की घटना के मुख्या आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है. उक्त आरोपियों द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार करने पर थाना कुरूषनार के अपराध क्रमांक-02/2022 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें