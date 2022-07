भांग और गांजे वाले बयान पर सियासत तेज, सीएम बोले- केंद्र सरकार से बात करो

Chhattisgarh Politics on Cannabis and Ganja: कांग्रेस-भाजपा भी हुई आमने-सामने: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के विवादित बयान पर सियासत तेज.

Chhattisgarh Politics on Cannabis and Ganja: रायपुर. विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के बयान को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल, सोशल मीडिया में डॉ. बांधी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें डॉ. बांधी शराबबंदी के लिए गठित समिति को शराब की जगह भांग और गांजे पर विचार करने की बात कह रहे हैं।



कांग्रेस ने कहा गांजा-भांग के प्रचार के लिए समिति बना दे भाजपा

इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार की एजेंसी 10 ग्राम गांजा पकड़ने के नाम पर पूरे बॉम्बे में घूमती रही है। उनके वरिष्ठ नेता यह कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए। गांजा तो प्रतिबंधित है। तो पहले अपनी केंद्र सरकार से गांजा खुलवाने की बात कर लें। उन्होंने कहा, नशा किसी भी प्रकार का हो वह अच्छी बात तो है ही नहीं। इधर विवाद के बाद डॉ. बांधी का कहना है कि उनके बयान की मूल भावना को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उनकी मंशा किसी भी प्रकार के नशे को बढ़ावा देने की नहीं है। यह सरकार शराबबंदी (Liquor Ban in Chhattisgarh) करने में नाकाम रही है। वे इस संदर्भ में अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, शराब के कारण लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर भांग पीने वाले अपराध से दूर रहते हैं।