एक ही हादसे में पति, 14 माह के बेटे को खो चुकी हैं पूजा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहीं

रायपुरPublished: Dec 04, 2022 07:24:35 am Submitted by: Dinesh Yadu

- विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पहुंचे धरना स्थल

दिनेश यदु@रायपुर. राजधानी के धरना स्थल में महिलाएं पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत अपने पति की मृत्यु (death of husband) के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग कर रहीं है, लेकिन कोई उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई है। पत्रिका से बातचीत में बेमेतरा की पूजा पाण्डेय (Pooja Pandey of Bemetara) नेे बताया, 2 जून 2016 का दिन वे कभी नहीं भूल पाएंगी। एक ही सड़क हादसे (road accident) में उनके पति व 14 माह का बेटे की मौत हो गई। घटना स्थल से ही घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 6 महीने बाद उन्हें अस्पताल में छुट्टी मिली। उसके बाद 2017 से अब तक अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के लिए भटक रहीं हैं।

पूजा ने बताया, स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही 6 माह बाद से अनुकंपा नियुक्ति के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगा रही हूं, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी पीड़ा नहीं सुनी। इन नेताओं ने दिया आश्वासन एक सूत्रीय मांग को लेकर बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल (Dharna site at Budhatalab) में अनिश्चित कालीन आंदोलन पर बैठे दिवंगत पंचायत शिक्षकों (late panchayat teachers) की विधवाओं से मुलाकात करने अब तक कई नेता पहुंच चुके हैं। सभी ने उन्हें मांगे पूरी कराने का सिर्फ आश्वासन दिया।

यह भी पढ़ें -पति ने पत्नी को भरण पोषण के लिए सौंपा 3 लाख 3 हजार रुपये का चेक IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur माता पिता ने संभाला

पिता और बेटे के मौत के बाद मेरे माता पिता ने मुझे संभाला है, फिलहाल एक निजी स्कूल में शिक्षक हुं। उस हादसे में घायल होने के बाद मेरे हाथ-पैर में रॉड लगा हुआ। जिसके कारण मैं एक स्थान में बैठ नहीं पाती हुं, शासन चाहे तो हम जैसे महिलाओं को अनुकंपा नियुक्ति दे सकते है। पिता और बेटे के मौत के बाद मेरे माता पिता ने मुझे संभाला है, फिलहाल एक निजी स्कूल में शिक्षक हुं। उस हादसे में घायल होने के बाद मेरे हाथ-पैर में रॉड लगा हुआ। जिसके कारण मैं एक स्थान में बैठ नहीं पाती हुं, शासन चाहे तो हम जैसे महिलाओं को अनुकंपा नियुक्ति दे सकते है। महिलाओं ने बताया, धरना स्थल में उनके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पहुंचे थे। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय व महापौर एजाज ढेबर भी धरना स्थल में मुलाकात कर चुके हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम नही जाएंगे संघ की प्रदेशाध्यक्ष माधुरी मृगे ने कहा कि शासन से अनुकंपा नियुक्ति लेकर ही अब धरना स्थल से जाएंगे। हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम यहीं बैठे रहेंगे। पढ़ना जारी रखे