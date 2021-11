Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: मार्च 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने बढ़ाई 'अन्न योजना' की अवधि

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्र सरकार ने कोरोना काल (Coronavirus) में शुरू किये गए PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) की अवधि बढ़ा दी है। अभी इस योजना की मियाद 30 नवंबर 2021 को समाप्त हो रही थी। इसका मतलब यह है कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मार्च 2022 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त (Free Ration Scheme) दिया जाता है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले खाद्य सचिव ने एक बयान में कहा था कि PM-GKAY को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर विपक्षी नेताओं ने हल्ला मचाया था, लेकिन अब बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला कर लिया गया।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल (Coronavirus) में शुरू किये गए PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) की अवधि बढ़ा दी है। अब मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन (Free Ration) मिलता रहेगा।

It has been decided to extend the 'PM Garib Kalyan Anna Yojana' to provide free ration till March 2022: Union Minister Anurag Thakur on Cabinet decisions pic.twitter.com/9XO70IQXSz