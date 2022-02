अभाविप कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन

- अभाविप कार्यकर्ता को विधानसभा थाने पर 9 घंटे तक रखना एवं उसके बाद जेल

रायपुर। कांग्रेस सांसद गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) गुरुवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सांइस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना व राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरूआत के साथ सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करने आए थे। जिसमें भाजयुमो (BJYM) व अभाविप (ABVP) के सदस्यों ने वादा खिलाफी के विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विभिन्न स्थानों पर काले झंडे दिखा कर विरोध जताया था। इस दौरान कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को अभाविप शुक्रवार को अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन किया।

Protest against the arrest of ABVP worker