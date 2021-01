रायपुर. दिल्ली में किसानों के आंदोलन (Former protest in Delhi) पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chhattisgarh CM Raman Singh) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 'किसानों को भड़काने का काम कौन कर रहा है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी के बयान आए हैं, अंत में दिखा है कि लोगों को अपने बयान से उत्तेजित कर दिया कि वे लाल किले पर चढ़ गए। कम से कम किसानों के मुद्दे पर सही बात तो बोलें।' उन्होंने यह भी किसान आंदोलन को लेकर गांवों के लोगों की बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी है।

शुक्रवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान डॉ. रमन ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर धान का उत्पादन अधिक हुआ है तो मुख्यमंत्री को केंद्रीय खाद्य मंत्री से बात कर देखना चाहिए कि रास्ता क्या निकलता है? उन्होंने कहा कि 1 एकड़ से 15 क्विटंल की धान की खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि किसानों को समय पर भुगतान हो, बारदाने व बोनस की राशि दें। पहले सरकार अपने वादे के मुताबिक बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे, पुलिस आरक्षकों की भर्ती करे। मेरे ट्वीट से सरकार की बुद्धि जागती है तो उस दिशा में काम करे।

कर्ज तो लेना पड़ता है

पूर्व सीएम ने कहा कि कर्ज तो लेना पड़ता है और आवश्यकता भी रहती है। कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी के अलावा कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने पहली ही बोल दिया है कि इस बार बजट में 30 प्रतिशत की कटौती होगी। हालात क्या है, समझ आता है।