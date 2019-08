BREAKING: रायपुर में लगातार बारिश से कई कॉलोनियों में घरों में घुसा पानी, मची अफरा-तफरी

रायपुर. बुधवार को दिनभर हुई बारिश से राजधानी के कई क्षेत्रों में (Rain in raipur) पानी भर गया। शहर के जिस जल विहार कॉलोनी में पानी निकासी के लिए 2 करोड़ की लागत से नाला (Rain in chhattisgarh) बनाया गया, वह जवाब दे गया। इस क्षेत्र में घरों में (Latest Weather live update) पानी भर गया। इसी तरह शहर (heavy rain in raipur) के प्रोफेसर कॉलोनी और अवंति विहार क्षेत्र के कविता नगर का नाला मुसीबत बन चुका है। 70 लाख रुपए खर्च कर नाले को उथला बनाकर उस पर स्लैब ढंक दिया गया। इससे आसपास के घरों में पानी भर रहा है। शाम से ही यह नाला पूरे उफान पर था।

डिप्टी कलेक्टर के बंगले में भरा पानी

नगर निगम के बाढ़ नियंत्रण कक्ष को मैग्नेटो मॉल के करीब आईसीआईसीआई बैक, न्यू शांति नगर शिव मंदिर कॉलोनी और 36 मॉल के पास डिप्टी कलेक्टर शौरी के बंगले में पानी भरने की सूचना है। इन जगहों पर पानी निकासी के लिए रात आठ बजे टीम भेजी गई।

जोन कमिश्नरों को अलर्ट किया

नगर आयुक्त शिव अनंत तायल ने कहा कि शहर के पानी भराव की स्थिति को देखते हुए सभी जोन कमिश्नरों को अलर्ट किया गया है। जिन जगहों पर पानी भरा है, वहां टीम भेज दी गई है।

