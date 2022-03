बारिश या गर्मी , सूरज नगर रहवासी पानी से परेशान

- लाभांडी स्थित सूरज नगर मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण लोग हो रहे परेशान

- शासकीय बोर व एक स्कूल के बोरिंग से मिलता है 250 घरों को पानी अभी तक नाले का निर्माण नहीं

रायपुर @ नगर पालिका निगम (Raipur Municipal Corporation) के बढ़ते दायरे व जनसंख्या के बीच वार्डो में रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। यह समस्या पं. विद्याचरण शुक्ल वार्ड (Pandit Vidyacharan Shukla Ward ) में चारों ओर देखने को मिल जाएगी। लाभांडी सूरज नगर (Labhandi Suraj Nagar) के 250 परिवार भले ही नजूल की जमीन (Nazul's land) पर पिछले 40 वर्षों से रह रहें त्रका हैं, पर वहां के रहवासी निगम में टैक्स (corporation tax) हर वर्ष पटाने के बाद भी मूलभूत सुविधा से जूझ रहे है। यहां सबसे बड़ी ग्राउंड समस्या पानी की है। गर्मी में बोर के सुखने के बाद लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, वही बरसात के समय पूरे बस्ती में पानी भर जाता है।

Rain or heat, residents of Suraj Nagar are troubled by water,Rain or heat, residents of Suraj Nagar are troubled by water,Rain or heat, residents of Suraj Nagar are troubled by water