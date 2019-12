रणजी ट्रॉफी : छत्तीसगढ़ को 5 मैच की मेजबानी, हरप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम छत्तीसगढ़ 9 दिसम्बर को भिड़ेगी ओडिशा से

रायपुर. बीसीसीआई की ओर से होने वाले रणजी ट्रॉफी की मेजबानी एक बार फिर छत्तीसगढ़ को मिली है। छत्तीसगढ़ की टीम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 5 मुकाबले खेलेगी। इस रणजी मुकाबले के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने छत्तीसगढ़ की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जिसमें हरप्रीत सिंह को कप्तान बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ का पहला मुकाबला ओडिशा से 9 दिसम्बर से शुरु होगा। वहीं 12 दिसम्बर को सर्विसेस के खिलाफ नौवां और आखिरी मैच होगा। छत्तीसगढ़ की टीम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैच और चार मैच महाराष्ट्र, असम, जम्मू कश्मीर और झारखंड में खेलेगी।

चयनकर्ताओं ने इस बार रणजी मुकाबले के लिए कुछ नए खिलाडिय़ों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में जगह दी है। गौरतलब है कि पिछले साल रणजी मुकाबलों के लिए छत्तीसगढ़ को तीन मैचों की मेजबानी मिली थी।

इन 9 टीमों से होगी छत्तीसगढ़ की भिड़ंत

1st मैच : 9-12 दिसंबर : छत्तीसगढ़ V/S ओडिशा (रायपुर)

2nd मैच : 17-20 दिसंबर : छत्तीसगढ़ V/S उत्तराखंड (रायपुर)

3rd मैच : 25-28 दिसंबर : छत्तीसगढ़ V/S महाराष्ट्र (महाराष्ट्र)

4th मैच : 3-6 जनवरी : छत्तीसगढ़ V/S हरियाणा (रायपुर)

5th मैच : 11 से 14 जनवरी - असम V/S छत्तीसगढ़ (असम)

6th मैच : 19 से 22 जनवरी - छत्तीसगढ़ V/S त्रिपुरा (रायपुर)

7th मैच : 27 से 30 जनवरी - जम्मू कश्मीर V/S छत्तीसगढ़ (जम्मू कश्मीर)

8th मैच : 04 से 07 फरवरी - झारखंड V/S छत्तीसगढ़ (झारखंड)

9th मैच : 12 से 15 फरवरी - छत्तीसगढ़ V/S सर्विसेस (रायपुर)

इन 18 खिलाडिय़ों का हुआ चयन

हरप्रीत सिंह(कप्तान), मनोज सिंह(विकेटकीपर), अजय मंडल, अमनदीप खरे, आशुतोष सिंह, अवनीश सिंह धारीवाल, जीवनजोत सिंह, ओंकार वर्मा, पंकज राव, पुनित दाते, सौरभ खेरवार, शशांक चंद्राकर, शशांक सिंह, शुभम सिंह, शुभम अग्रवाल, सुमित रूईकर, वीरप्रताप सिंह और विशाल कुशवाहा।