बेटे का लड़की से दुष्कर्म करते मां ने बनाया वीडियो, फिर दो साल तक ब्लैकमेल कर वसूले लाखों

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में लड़की (Rape with girl) के साथ दरिंदगी करने का एक और सनसनी खेज मामला सामने आया है। आरोप में बेटे के साथ-साथ उसकी मां, और एक अन्य नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार (Rape in chhattisgarh) किया है। आरोपियों ने प्लान बनाकर बड़े घर की लड़की को दुष्कर्म का शिकार बनाया और उसके साथ दो सालों तक लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग (Rape and Blackmalling) की।

ऐसा रची साजिश

सिमगा पुलिस ने मामले (Chhattisgarh Police) का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने लड़की को साजिश के तहत अपनी बहन के जरिए घर बुलाया। यहां उसे शरबत में नशीली दवा पिला कर अचेत कर (Crime in Baloda Bazar) दिया। लड़की के बेसुध होने पर आरोपी ने रेप किया। इस दौरान उसकी मां ने पूरी घटना का वीडियो बनाती रही। इसके बाद मां और बेटा ब्लैकमेलिंग करने लगे। पीडि़ता ने बताया कि इस दौरान दो साल तक युवक ने उसके साथ कई बार रेप किया।



सिमगा पुलिसथाना प्रभारी सीआर चंद्रा ने बीते 17 सिंतबर को मामले का खुलासा किया। मीडिया को बताया कि बीते 12 सितंबर को पीडि़ता ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनीष बारले और उसकी मां शकुन बारले को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मनीष बारले पीडि़ता की सहेली की बहन है। वहीं, पीडि़ता संपन्न परिवार से है। पुलिस के मुताबिक यह घटना दो साल पहले की है। लेकिन इस मामले में अभी शिकायत दर्ज होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।

शरबत पिलाकर किया दुष्कर्म

सिमगा पुलिस ने बताया कि इस घटना में आरोपी के परिजनों ने उसका साथ दिया। लड़की ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि करीब दो साल पहले वो रायपुर जिले के तिल्दा थाना क्षेत्र के चापा गांव में रहने वाली अपनी सहेली के घर गई थी। घर में पहले से मौजूद उसके भाई मनीष बारले और उसकी मां शकुन बारले ने उसे शरबत पीने को दिया। शरबत पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहा, लेकिन कुछ देर बाद आरोपियों ने उसे एक वीडियो दिखाया, जिसमें मनीष उसके साथ रेप करता दिख रहा है। ये देखकर लड़की के होश ही उड़ गए।

ये सब लगातार करते रहे ब्लैकमेल

पीडि़त युवती के मुताबिक वीडियो दिखाकर आरोपियों ने उसे धमकी दी और पैसे मांगने लगे। दो साल में ब्लैकमेल कर उससे लाखों रुपए वसूल लिए। आरोपी मनीष बारले, उसकी मां, बहन और जीजा उसे लगातार ब्लैकमेल करते रहे। आरोप है कि इस दौरान मनीष ने लड़की के साथ कई बार रेप किया। कुछ सप्ताह पहले भी उसके साथ रेप और पैसों की वसूली की गई।

लड़की ने अपने पिता को बताई आपबीती

युवती के पिता ने कुछ समय पहले पेन्ड्रा रोड स्थित अपनी जमीन का छह लाख रुपये में सौदा किया था। जिसे पिता ने अपनी बेटी को इस रकम को संभालकर रखने को दिया था। बीते 8 सितंबर को युवती के पिता ने कोयला व्यापारी को देने के लिए पैसे की मांग की तो उसमें चार लाख रुपये कम निकले। कड़ाई से पूछने पर युवती ने पिता को अपनी आपबीती सुना दी। युवती ने बताया कि आरोपियों द्वारा धमकाने की वजह से उसने चार लाख रुपये दे दिए। यह सुनकर उनका जोरदार झटका लगा और वो उसे लेकर पुलिस के पास पहुंचे।



इन धाराओं के तहत अपराध दर्ज

सिमगा पुलिस के मुताबिक चार आरोपियों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ रेप की धारा 376, भय दिखाकर वसूली की धारा 384, जान से मारने की धमकी के लिए 506बी, आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120बी, आईटी एक्ट 67 के तहत केस दर्ज किया गया है।