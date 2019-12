स्मृति ईरानी ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर राहुल से की माफी मांग, कांग्रेस के इस नेता ने दिया जवाब

रायपुर. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रेप इन इंडिया (Rape in India) वाली टिप्पणी पर शुक्रवार को उन्हें निशाने पर लेने और माफी मांगने की मांग पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने आपत्ति जताई है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे आश्चर्य है कि केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दुष्कर्म में फंसे अपने पार्टी नेता कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद पर कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन राहुल गांधी के दुष्कर्म पर दिए गए बयान को आपत्तिजनक कहती हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक नागरिक को दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

It's SHOCKING that Hon'ble Union Minister @SmritiIrani ji is okay with her colleagues Kuldeep Sengar & Chinmayanand being rape accused but has objection with Shri @RahulGandhi raising voice against increasing rapes in India



Every sane person must raise voice against #RapeInIndia