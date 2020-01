विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा गया महिलाओं से बलात्कार और उनके निमंत्रण सम्बन्धी विवादित प्रश्न, मचा बवाल

रायपुर. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की BJMC की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में छात्रों से महिलाओं से सम्बन्धित एक विवादित सवाल पूछा गया। जिसके कारण छात्रों ने इसका विरोध किया बाद में विश्वविद्यालय ने अपनी गलती मानते हुए इसे सुधार लिया ।

2 जनवरी को BJMC की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में Introduction of Sociology विषय के प्रश्नपत्र के तीसरे सेक्शन में दिए गए एक प्रश्न में छात्रों से महिलाओं पर होते हुए बलात्कार एवं उनके निमंत्रण के अनौपचारिक साधनों पर लेख लिखने को कहा गया था।

आपको बता दें की प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषों में था। अंग्रेजी में सवाल पूछा गया सवाल था कि 'write an essay on incidents of rape on women and the informal means pf social control' जबकि इसके हिंदी अनुवाद में गलती है। जब पत्रिका ने विश्वविद्यालय के जनसंचार विभागध्यक्ष शाहिद अली से बात की तो उन्होंने इसे अनुवाद में हुई त्रुटि बताते हुए इसमें सुधार की बात कही।

