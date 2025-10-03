Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Ravan Dahan 2025: धू-धूकर जला दशानन, श्रीराम के जयघोष से गूंजा डब्ल्यूआरएस का मैदान, 10 हजार लोगों से भरा मैदान

Ravan Dahan 2025: सबसे पहले कुंभकरण, फिर मेघनाद जला। आखिरी में राम रूपी पात्र के तरकश से अग्निबाण निकला और सीधे रावण की नाभि में लगा और दर्शक झूम उठे।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 03, 2025

Ravan Dahan 2025: धू-धूकर जला दशानन, श्रीराम के जयघोष से गूंजा डब्ल्यूआरएस का मैदान, 10 हजार लोगों से भरा मैदान

डब्ल्यूआरएस कॉलोनी रावण दहन (Photo Patrika)

Ravan Dahan 2025: डब्ल्यूआरएस का मैदान… राजधानी का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव। अर्धम पर धर्म और बुराई पर अच्छाई के जीत का जश्न देखने का अवसर। उल्लास ऐसा कि हर रास्ते से लोगों का रेला। देखते ही देखते पूरा मैदान 10 हजार से ज्यादा लोगों से भर गया। ट्रेनों के पहिए थम गए। मैदान के दूसरे छोर पर 101 फीट का लंकापति रावण, कुंभकरण और मेघनाद के विशालकाय पुतले। समारोह गरिमायम। मंच पर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों की मौजूदगी। अतिथियों ने जैसे ही भगवान श्रीराम के जयकारे लगाए तो पूरा मैदान जयघोष से गूंज उठा।

इसी बीच सबसे पहले कुंभकरण, फिर मेघनाद जला। आखिरी में राम रूपी पात्र के तरकश से अग्निबाण निकला और सीधे रावण की नाभि में लगा और दर्शक झूम उठे। मैदान के चारों तरफ गगनचुंबी आतिशी रोमांच बिखर गया। विजयादशमी पर्व पर शहर के डेढ़ दर्जन मैदानों पर उल्लास का माहौल। मठ-मंदिरों में भगवान श्रीराम का अभिषेक, महाआरती की गई। सालभर में पहली बार कंकाली मठ दर्शकों के लिए खुला।

लोग शाम 4.30 बजे से ही घरों से दशहरा उत्सव देखने के लिए निकल पड़े थे। डब्ल्यूआरएस मैदान, ऐतिहासिक रावणभाठा मैदान, बीटीआई ग्राउंड, सप्रेशाला मैदान, चौबे कॉलोनी का दशहरा मैदान पूरी तरह से दर्शकों से भरा रहा। रामलीला का मंचन और सतरंगी आतिशबाजी के बीच के बीच बारी-बारी से लंकापति रावण अपने भाई कुंभकरण और पुत्र मेघनाद के साथ जलकर खाक हो गया। हजारों की संख्या में दर्शकों ने जी-भरके एक से बढ़कर एक आतिशबाजी के नजारे देखे। दशहरा मैदान श्रीराम के जयकारे से गूंजते रहे।

राज्यपाल व सीएम बोले- अहंकार-बुराई त्यागें

विजयादशमी उत्सव के साक्षी मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका सपत्नीक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने। राज्यपाल और सीएम ने जनसमुदाय को शुभकामनाएं देते हुए कहा दशहरा पर्व हमें अपने भीतर के अहंकार और बुराई को त्याग कर सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

03 Oct 2025 12:58 pm

