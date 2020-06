राजधानी में कोरोना का कहर, आज और मिले 36 नए पॉजिटिव मरीज, कुल एक्टिव मरीज 81

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना वायरस (Coronavirus in Raipur) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी के अलग-अलग इलाकों से रविवार को 36 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रायपुर में शनिवार को 15 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। रायपुर में अब तक एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 81 पहुंच गई है।

इधर, एम्स रायपुर (AIIMS Raipur) के मिली जानकारी के अनुसार रविवार को प्रदेश में कुल 56 नए वायरस संक्रमितों की पहचान हुई है, इसमें रायपुर में अकेले 36 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कवर्धा से 12, कोरबा से 8 और दुर्ग से 3 नए मरीजों मिले हैं। बीते 24 घंटे में केवल राजधानी में ही 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

