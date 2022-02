इसे कौन देखेगा: पहाड़ी तालाब की बिगड़ी सूरत, शाम के बाद अब शराबियों का लगता है जमावड़ा

- सरोवर धरोहर योजना के तहत 2007 में हुआ था सौंदर्यीकरण

- तालाब के चारों तरफ लोहे के रेलिंग गायब



रायपुर@ सरोवर धरोहर योजना (Sarovar Dharohar Scheme 2007) के तहत शहर के तालाबों का 2007 में सौंदर्यीकरण करवाया था। इस सौंदर्यीकरण में सरोवर धरोहर योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किया था, लेकिन आज तालाबों की स्थिति देख कर ऐसा लगता है कि योजना के तहत किए गए सौंदर्यीकरण पर जो पैसे लगाए थे, कि पैसे की बर्बादी की गई है। इसी योजना के तहत कुशालपुर स्थित पहाड़ी तालाब का सौंदर्यीकरण (hill pond beautification) किया गया था। जिसमें तालाब का गहरीकरण के साथ-साथ लाईट व बाउंड्रीवाल व घाट बनाए गए थे, लेकिन जब यह तालाब का सौदर्यीकरण हुआ था। सहेज कर रखने की बजाए ऐसे ही छोड़ दिया। जिसकी वजह से कुछ ही सालों में सौंदर्यीकरण बर्बाद हो गया।

Remains the same even after beautification of the hill pond