खूनी चौराहे पर एक और हादसा, पिता-पुत्र को टैंकर ने कुचला, एक की दर्दनाक मौत

रायपुर. राजधानी के टाटीबंध चौहारे पर एक और दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई (Road accident in chhattisgarh)। जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो (Young man death) गया। उसे एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ (Accident in raipur) जुट गई। आपको बता दें कि टाटीबंध चौक (Road accident in Tatibandh chowk) राजधानी शहर का सबसे बड़ा डेंजर प्वाइंट (crime in raipur) है। इस चौक पर सबसे ज्यादा हादसे हुए है और लोगों की जान गई है।

बाइक सवार युवक नहीं पहना था हेलमेट

मिली जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर बाद का है। भिलाई निवासी वाजिद शाह की मौके पर मौत जबकि पिता बुलंद शाह गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बाइक सवार पिता-पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर के नीचे आने से घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई।प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर बाइक चालक हेलमेट पहने रहता तो उसकी जान बच सकती थी। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। वहीं, आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

बढ़ता ही जा रहा है मौत का आंकड़ा

रायपुर,दुर्ग-भिलाई सहित बिलासपुर को जोडऩे वाला टाटीबंध चौक में हादसे से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जब से चौक के आकार को बढ़ाया गया है तब से लेकर अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी के सबसे बड़े डेंजर प्वाइंट में टाटीबंध चौक का नाम सबसे पहले नंबर पर शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह चौक की बनावट है। उसके मुताबिक इस चौक पर न तो बेरिकेटिंग की गई है और न ही पुलिस और यातायात टीम की पर्याप्त संख्या है। इसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं जा सका है। चौक पर फ्लाईओवर के संबंध में भी सरकारें नाकाम साबित हुई है।

रोज 1 लाख लोग करते हैं खतरे का सामना

टाटीबंध चौक पर रोजाना 1 लाख लोग खतरे का सामना करते हैं। दुर्ग-भिलाई से बड़ी संख्या में कर्मचारी रायपुर काम करने आते हैं, वहीं रायपुर से भी रोजाना दुर्ग-भिलाई के लिए ट्रैफिक का जबरदस्त दबाव रहता है। बिलासपुर मार्ग भी इससे प्रभावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से अन्य प्रदेशों के शहरों के लिए बड़े मालवाहक वाहक भी इसे रास्ते से गुजरते हैं।

चार गुना बढ़ चुका है दबाव

राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से वैसे भी यहां ट्रैफिक का दबाव बड़े मालवाहक वाहनों की वजह से बढ़ चुका है। रिंग रोड पर यातायात दबाव पर गौर करें तो पहले से चार गुना दबाव बढ़ चुका है। इसके बावजूद अभी तक चौक के कायाकल्प के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

भूलभुलैया चौक की वजह से भी हादसा

इस चौक पर फ्लाईओवर की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि यह चौक भुलभुलैया है। यहां पर एक बड़े चौक के साथ ही दो छोटे चौक का सामना वाहन चालकों का करना पड़ता है। यहां पर 6-7 दिशाओं से गाडिय़ों का आना-जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से भी चौक पर हर मिनट खतरे की आशंका बनी रहती है। इसके ऊपर एक भी बेरिकेटिंग के नहीं होने से बेखौफ रफ्तार कायम है।