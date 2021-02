रायपुरः Road Safety World Series 2020-21: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर (Raipur) में खेली जानी है। 6 मार्च को इस टूर्नामेंट का पहला मैच भारत लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच होगा। पहले टूर्नामेंट 2 मार्च से होना था, जिसे बढ़ाकर 4 मार्च किया गया और अब यह 6 तारीख से शुरू होगा। बता दें पिछले साल टूर्नामेंट (Road Safety tournament) का पहला सीजन कोरोना वायरस के कारण स्थगित करना पड़ा था। इस साल उसी सीजन को संपन्न कराया जाएगा।

क्या है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज?

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज महाराष्ट्र के रोड सेफ्टी सेल द्वारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप (Professional Management Group of Maharashtra) के सहयोग से शुरू की गई अनोखी पहल है। इसमें क्रिकेट विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों की टीमें आपस में भिड़ेंगी। सीरीज का टाइटल स्पॉन्सर अनएकेडमी कोचिंग ग्रुप को बनाया गया। वहीं लिटिल मास्टर और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर इस सीरीज के कमिश्नर हैं। क्रिकेट के 'भगवान' मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इस लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया हैं।

