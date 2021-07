अगस्त के पहले हफ्ते में निकलेगी आरटीई की लॉटरी, स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी

RTE Admission in Chhattisgarh: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right To Education) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आए आवेदनों की स्क्रूटनी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं।