हिजाब का विवाद सरकार के पास, चाहे तो संसद में कानून बना दे : संत रितेश्वर महाराज

- विपक्षी पार्टी को लगता है, कि यह गलत है, तो वो आपने अनुसार बिल ले आए: संत रितेश्वर

रायपुर। कर्नाटक में जारी हिजाब को लेकर विवाद (Controversy over hijab in Karnataka) अब पूरे देश में बहस का दौर शुरू कर दिया है, देश , प्रदेश व दुनिया में भी कई जगह पर अभी इसी बात पर बहस हो रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लेकर संत रितेश्वर महाराज शनिवार को पहुंचे। इस दौरान रितेश्वर महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए , कई मुद्दों पर अपनी बात कही। वहीं हिजाब विवाद रितेश्वर महाराज ने कहा (Hijab controversy Riteshwar Maharaj said) कि इस विवाद के लिए एक ही बात कहूंगा। देश एक है, संविधान एक होना चाहिए। अगर संवैधानिक रूप से शैक्षणिक संस्थाओं (Constitutionally Educational Institutions) द्वारा निर्णय होता है, कि सभी विद्यालयों के अनुसार जो भी नियम बनाये गए है, वो सबको मानना पड़ेगा और संविधान यह कहता है। कि आप अपने धर्म के अनुसार पहनकर जा सकते हैं, तो जो संविधान कहेगा वह सब को मानना पड़ेगा।

