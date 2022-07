सुरक्षा गॉर्ड के ठेकदार कर रहे भ्रष्टाचार, कर्मचारियों को नहीं मिल रहे सुरक्षा सामग्री

खदान मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य महाप्रबंधक खदान से भेंट कर खदान के ठेका श्रमिकों के समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की और राजहरा खदान में चल रहे सुरक्षा गार्ड के ठेके में ठेकेदार द्वारा ठेके के शर्तों का पालन नहीं करने की शिकायत की और ईस पर तत्काल समुचित कार्यवाही करने का आग्रह किया।

बालोद। खदान मजदूर संघ भिलाई संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष ने बताया कि राजहरा खदान समूह में चल रहे Arrangement of Private Security Guards in Schools and Public building of Bhilai Township and Mines Township of BSP. P.O. -4270011621 ठेका के अंतर्गत निविदा में उल्लेखित नियमों व शर्तों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और राजहरा नगर प्रशासक विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। विदित हो कि राजहरा माइंस अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा हेतु प्राइवेट गार्ड की नियुक्ति की गई है। इस ठेका कार्य के लिए जब निविदा आमंत्रित की गई थी, तब निविदा के शर्तों में स्पष्ट उल्लेख था कि सुरक्षा गार्डो को क्या क्या सुरक्षा उपकरण दिया जाना है, किन्तु ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार सुरक्षा समाग्री के नाम पर कोई समान नहीं दे रहा है। गार्डो को बरसात के पूर्व रेनकोट व गमबूट दिया जाना था, जो आज तक नहीं दिया गया है। हर छ: माह में सेफ्टी शू दिया जाना था, मगर एक वर्ष पूरा होने को है और अभी तक मात्र एक बार सेफ्टी शू दिया है। इसी प्रकार लाठी व टार्च भी नहीं दिया गया है। साथ ही सुरक्षा गार्डों से जिस पोस्ट में ड्यूटी करवानी है वहां सुरक्षा गार्डों के लिए ड्यूटी पोस्ट ठेकेदार को बनाना है गार्डो के बैठने के लिए वहां उचित व्यवस्था करनी है जोकि निविदा के शर्तों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। किन्तु ठेकेदार द्वारा आज तक एक भी ड्यूटी पोस्ट पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है,और नगर प्रशासक विभाग ठेकेदार पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करके उसमें अपनी सहमति देते नजर आते हैं। जिससे सुरक्षा गार्डो को ड्युटी के दरम्यान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और बरसात आदि मौसम में गार्ड अपने ड्युटी स्थल पर नहीं रह पाते क्योंकि ठेकेदार द्वारा उनके लिए किसी तरह ड्यूटी पोस्ट नहीं बनाया गया है। जिससे आये दिन चोरी की घटनाएँ हो रही है। और बी.एस.पी. प्रबंधन ठेकेदार को अपना मौन सहमति देता नजर आ रहा है। सुरक्षा गार्डो को ठेकेदार द्वारा वेतन पर्ची तक नहीं दिया जाता है । जिससे सुरक्षा गार्डो में आक्रोश व्याप्त है।