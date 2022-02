हुंडई के पाकिस्तान समर्थन पर भड़के शिवसैनिक

- शोरूम कार्यालयों पर हम उग्र प्रदर्शन

रायपुर Published: February 10, 2022 12:10:05 pm

रायपुर@ 5 फरवरी को पाकिस्तान में मनाए जाने वाले कश्मीर एकजुटता दिवस (Kashmir Solidarity Day celebrated in Pakistan) के मौक़े पर हुंडई कंपनी (hyundai company) से किए गए कश्मीर समर्थन के ट्वीट पर पूरे देश में राजनितिक व समाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरुकर दिया। बुधवार को टांटीबंध स्थित हुंडई शोरुम (Hyundai Showroom in Tantibandh) में शिवसेना के पदाधिकारी व कार्याकर्ता ने धरना प्रदर्शन (Shiv Sena officials and workers staged a sit-in protest) किया। हालांकि बाद में बाद सोशल मीडिया से विवादित ट्वीट हटा दिया गया।

Shiv Sainiks furious over Hyundai's Pakistan support

यह भी पढ़ें : https://bit.ly/35MRwaZ कालीचरण पर लगे राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने के लिए जल सत्याग्रह यह भी पढ़ें : https://bit.ly/3uKk1AR नवा रायपुर के प्रभावित 11 गावों की बसाहट का सर्वे आज से

शिवसेना के प्रदेश महासचिव सुनील कुकरेजा ने बताया कि पिछले दिनों में हुंडई पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी आतंकवादियों के समर्थन में उनके द्वारा सहानुभूति दर्शाते हुए, सालीसडोरिटी-डे मनाने का जो विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके विरोध में हमने ज्ञापन सौपते हुए कहा, उस दुष्कृत्य हेतु जिलेवार पाकिस्तान हुंडई के स्टॉफ पर गंभीरता और कठोर कार्रवाई करे साथ ही साथ हुंडई कंपनी द्वारा सार्वजनिक माफ़ी मांगे और तत्काल हुंडई पाकिस्तान को बंद करे अन्यथा हुंडई कंपनी के सभी प्रमुख शोरूम कार्यालयों पर हम उग्र प्रदर्शन हेतु बाध्य होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी हुंडई कंपनी प्रबंधन पर होगी।

यह भी पढ़ें : https://bit.ly/3uzLxki अनुकंपा नियुक्ति के लिए सोशल मिडिया के जरिए उठाई यह भी पढ़ें : https://bit.ly/35TeQE5 छत्तीसगढ़ के 7 एनसीसी कैडेट्स जहां राजपथ पर परेड कुकरेजा ने कहा हुंडई कंपनी भारत से प्राप्त मुनाफे का बड़ा हिस्सा इन आतंकवादियों की फंडिंग के काम आता होगा यानी भारत मुनाफा कमाकर पूरे विश्व मे भारत की छबि को खरांब करने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी दु:खद है। साथ ही इस विज्ञापन को तत्काल इंटरनेट-सोशल मीडिया से हटाया जावे। ज्ञापन सौंपने वाले मे मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव रेशम जांगड़े, प्रदेश सचिव एचएन सिंह पालीवाल, प्रदेश सचिव कृष्णा यादव, शिवसेना नेता शशांक(सन्नी) देशमुख, हिमांशु शर्मा, मनोज साहू उपस्थित थे ।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें