Side Effects Of Vitamin C: विटामिन सी का ज्यादा सेवन हो सकता है हानिकारक

What Happens if Vitamin C is High: विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके जरिए हमारे शरीर को कई तरीके से फायदा पहुंचता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन नुकसानदेह साबित हो सकता है.

Too Much Vitamin C is Harmful For Health: विटामिन सी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है. ये न्यूट्रिएंट इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने से लेकर स्किन और हेयर को भी हेल्दी रखने में मदद करता है. लेकिन इस विटामिन के फायदों के चक्कर में इसका अंधाधुंध तरीके से सेवन मत कर लीजिए. क्योंकि, जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. ये किडनी और हड्डियों की समस्या पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं कि कितनी मात्रा से ज्यादा विटामिन-सी नहीं लेना चाहिए.

जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी लेने के नुकसान

विटामिन-सी को ज्यादा मात्रा में लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स शरीर में दिखने लगते हैं. अगर नीचे दिए गए लक्षण आपके बॉडी में नजर आने लगें तो विटामिन-सी रिच फ्रूट्स और फूड्स से दूरी बनाने में ही भलाई है. 1. किडनी स्टोन की समस्या

जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी फूड या सप्लीमेंट लेने से आपको गुर्दे में पथरी की समस्या हो सकती है. क्योंकि एक्ट्रा विटामिन-सी को शरीर ऑक्सलेट के रूप में पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है. लेकिन, कई बार यह दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर छोटे-छोटे क्रिस्टल का रूप ले लेता है और किडनी स्टोन बन जाता है.



2. हड्डियों का असामान्य विकास

शरीर में जरूरत से ज्यादा विटामिन-सी का स्तर हड्डियों के असामान्य विकास बोन स्पर्स (Bone Spur) का कारण बन सकता है. बोन स्पर्स अक्सर जोड़ों में होता है, जहां एक हड्डी अजीबोगरीब विकास के कारण बाहर की तरफ निकलने लगती है. इसके कारण दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं. 3. डाइजेशन की समस्या

ज्यादा विटामिन-सी लेने का सबसे सामान्य लक्षण पाचन खराब होना है. इसकी वजह से आपको अपच, उल्टी, पेट दर्द, सीने में जलन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. हालांकि, आप विटामिन-सी सप्लीमेंट को बंद करके इन दिक्कतों से राहत पा सकते हैं.



4. शरीर में असंतुलित पोषण

विटामिन-सी को जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में पोषक तत्वों का स्तर असंतुलित हो जाता है. इससे शरीर में विटामिन बी12 और कॉपर की मात्रा कम हो सकती है. वहीं, विटामिन-सी के कारण शरीर में आयरन की खपत बढ़ जाती है जो सेहत के लिहाज से सही नहीं है.



विटामिन-सी लेने की सही मात्रा (Right Quantity of Vitamin C)

शरीर अपने आप विटामिन-सी का उत्पादन नहीं कर सकता है. इसलिए इस न्यूट्रिएंट की कमी होने से रोकने के लिए विटामिन-सी फूड्स या सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है. आमतौर पर खाद्य पदार्थ खाकर विटामिन-सी का लेवल ज्यादा नहीं होता है, इसके पीछे सप्लीमेंट मुख्य कारण होते हैं. नीचे दिए गए टेबल से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उम्र के हिसाब से कितनी मात्रा में रोजाना विटामिन-सी लिया जा सकता है. वहीं, स्मोकिंग करने वाले लोग और गर्भवती महिलाओं को सामान्य से ज्यादा विटामिन-सी की जरूरत होती है. पढ़ना जारी रखे

