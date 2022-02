साहब...हमारे तरफ भी तो ध्यान दो, स्कूल में चोर पीने नहीं दे रहे पानी

- चार साल से बन रहा नया भवन, बाउंड्रीवॉल जर्जर

- शौचालय पूरा जर्जर

रायपुर@ शहर के आउटरों में शासकीय स्कूलों (Government schools) आए दिन चोरी हो रही है। चोर कभी अनाज तो कभी मोटर पंप चोरी कर ले जाते है। नगर निगम बिरगांव (Municipal Corporation Birgaon) के उरला व अछोली बाजार (Urla and Acholi market) के पास स्थित शासकीय विद्यालयों में कहीं शौचालय पूरी तरह से जर्जर व बंद हैं, तो कहीं पानी की कमी है।। उरला शासकीय प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक शाला (Urla Government Primary, Higher Secondary School) में करीब 781 छात्र-छात्राएं अध्यनरत है। वही अछोली बाजार के पास प्राथमिक शाला में 150 छात्र है, कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए व्यवस्था ठीक-ठाक तो है, लेकिन पानी, शौचालय व मवेशियों का दिक्कत है।

Sir... thieves are not allowing water to drink in school