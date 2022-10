NAVRATRI 2022: नवरात्र के छठवें दिन करें माँ कात्यायनी की पूजा, होगी मनवांछित वर की प्राप्ति

मां कात्यायनी के पूजन का शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:37 AM से 05:25AM ।

अभिजित मुहूर्त- 11:47 AM से 12:34 PM ।

विजय मुहूर्त- 02:09 PM से 02:57 PM ।

गोधूलि मुहूर्त- 05:55 PM से 06:19 PM।

अमृत काल- 06:48 PM से 08:20 PM।

रवि योग- 06:14 AM से 03:11 AM , अक्टूबर 02