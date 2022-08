बैनर-पोस्टर से स्मार्ट पोल खराब

- वाहनों के निकलने से इनसे टकराने का डर

- पोस्टरों के कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा

रायपुर Published: August 30, 2022 10:55:21 am

दिनेश यदु @ रायपुर. शहर को स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी व नगर निगम (smart city and municipal corporation) द्वारा स्मार्ट पोल (बिजली खंभे) (Smart poles - electric poles) लगाए गए है। लेकिन इन पोलो पर बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर लगे हुए है। इन पोस्टरों के कारण स्मार्ट पोल तो खराब हो ही रहे हैं। साथ ही शॉर्ट सर्किट व सड़क हादसे का डर बना हुआ है। मुख्य मार्ग सहित प्रमुख कॉलोनी व चौकों पर यह पोस्टर लगे हुए है। इसके बाद भी विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

स्मार्ट सिटी व नगर निगम द्वारा शहर के पार्को के अलावा पं. विद्याचरण शुक्ल चौक, (Pt. Vidyacharan Shukla) कबीर चौक, देवेन्द्र नगर मार्ग व निगम मुख्यालय के सामने स्मार्ट पोल लगाया गया है। इन स्मार्ट पोल में आये दिन किसी जनप्रतिनिधि के जन्मदिवस,(birthday of the representative) आगमन, स्वागत व बधाई संदेश का बैनर पोस्टर (banner poster) लगे रहते हैं, जिसके कारण स्मार्ट पोल की लाइटें बंद होने के साथ टूट भी रहे हैं।

IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur एक पोल एक से सवा लाख रु. का

शहर में जो स्मार्ट पोल लगाए गए हैं, उस एक पोल कीमत करीब एक से सवा लाख रुपए का है। जिसमें लोग विज्ञापन करने के लिए पोलों पर ही बैनर पोस्टर लगा देते हैं। कार्रवाई न होने के कारण यह पोस्टर कई दिनों तक इन पर लगे रहते हैं। ऐसे पोलो पर बैनर पोस्टर लगाने से स्मार्ट पोल की सुंदरता तो जाती ही है। इसके साथ-साथ आगे का मार्ग कई बारनहीं दिखाई देता। बड़े वाहनों के निकलने से इनसे टकराते तो है। बैनर पोस्टर के फ्रेम में लोहे की होने के कारण बिजली के पोल पर शॉर्ट सर्किट होते रहता है। पांच वर्ष की वारंटी के बाद महीनों बंद

स्मार्ट सिटी व नगर निगम द्वारा स्मार्ट पोल को लेकर कंपनी से पांच वर्षो का अनुबंध हुआ है कि स्मार्ट पोल की लाइट अगर बंद हो जाती है, तो उस सुधारने व नई पोल लगाने के लिए कंपनी तुरंत ही करेगी। लेकिन शहर के कई स्थानों के स्मार्ट पोल महीनों-महीनों से बंद पड़ा रहता है। इसे सुधारने वाले आते ही नहीं हैं। पढ़ना जारी रखे

