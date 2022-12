अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर विशेष : मैं अपनी जन्मभूमि का कर्ज और फर्ज अदा कर रहा हूं

रायपुरPublished: Dec 18, 2022 11:52:02 am Submitted by: Dinesh Yadu

- 32 सालों से अमरीका में रह रहे चिरमिरी के लाल को हर दिन याद आता है गांव

दिनेश यदु @ रायपुर. छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से जाकर अमरीका में 32 वर्षों से निवासरत उद्योगपति चंद्रकांत पटेल (Industrialist Chandrakant Patel) को अपनी मिट्टी व छत्तीसगढ़ की संस्कृति (culture of chhattisgarh) से आज भी बेहद लगाव है। वे अपने लोगों व अपनी जन्मभूमि से मेल-मुलाकात के लिए हर वर्ष छत्तीसगढ़ आते हैं। चंद्रकात पटेल ने बताया कि अमरीका में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh in America) के करीब पांच से छह हजार लोग रहते हैं। मैं अपनी मिट्टी और संस्कृति को कभी नहीं भूल सकता। मैं चिरमिरी में बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, कॉलेज व हॉस्टल बनाने के लिए सहयोग देकर जन्मभूमि का कर्ज और फर्ज अदा कर रहा हूं। कोरोनाकाल के दौरान चिरमिरी आकर दवा व गर्म कपड़ों के अलावा करीब 6 लाख रुपए का राशन वितरण किया गया। मैं हर प्रवासी भारतीय (Non Resident Indian) से चाहूंगा कि वे अपनी जन्मभूमि के लिए योगदान जरूर करें। क्योंकि आज हम जो भी है, इसमें छत्तीसगढ़ महतारी (Chhattisgarh Mahtari) की मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है।