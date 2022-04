online scamआपके मोबाइल में ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका एकाउंट खाली

online scam: Such messages are coming in your mobile, the account may be empty आम लोगों को ठगने के लिए साइबर ठग नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब वे लोगों को सस्ता प्लॉट, बॉडी चेकअप(Healthchekup) व खरीदी पर भारी डिस्काउंट जैसे आकर्षक मैसेज भेज रहे हैं, हर मैसेज के साथ एक इंटरनेट लिंक जुड़ा रहता है। मैसेज इतने आकर्षक होते हैं कि उसे पढऩे के बाद उस लिंक में एक बार क्लिक करने की इच्छा हो जाती है। लिंक को क्लिक करने और उसमें आगे की प्रक्रिया करने पर ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं। यह फिशिंग कहलाता

रायपुर Published: April 03, 2022 06:55:34 pm

केस-़1 शंकर नगर निवासी एक युवती के मोबाइल में ऑनलाइन कपड़े खरीदने पर 70 फीसदी छूट का ऑफर वाला मैसेज आया। उसमें एक लिंक था। आकर्षक ऑफर देखकर युवती ने उसे क्लिक किया। क्लिक करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। कुछ देर बाद उनके एकाउंट से 40 हजार रुपए निकल गए।

online scamआपके मोबाइल में ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका एकाउंट खाली

केस-2 मोवा के एक कारोबारी के पास सस्ते में प्लाॅट बेचने का ऑफर वाला मैसेज आया, तो उन्होंने क्लिक किया। इसके बाद गूगल में एक फार्म खुल गया। और व्यक्तिगत जानकारी मांगने लगे। कारोबारी ने कुछ जानकारी भर दिया। इसके बाद बैंक खाता नंबर वाला ऑप्शन आया। कारोबारी को शक हुआ। उन्होंने जानकारी नहीं दी।

सिटी रिपोर्टर रायपुर online scam:Such messages are coming in your mobile, the account may be empty आम लोगों को ठगने(fraud) के लिए साइबर ठग नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब वे लोगों को सस्ता प्लॉट, बॉडी चेकअप व खरीदी पर भारी डिस्काउंट जैसे आकर्षक मैसेज भेज रहे हैं। और हर मैसेज के साथ एक इंटरनेट लिंक जुड़ा रहता है। मैसेज भी इतने आकर्षक होते हैं कि उसे पढऩे के बाद उस लिंक में एक बार क्लिक करने की इच्छा हो जाती है। और लिंक को क्लिक करने और उसमें आगे की प्रक्रिया करने पर ऑनलाइन ठगी(fraud) के शिकार हो जाते हैं। दरअसल यह फिशिंग(Phishing) कहलाता है। ऑनलाइन ठगी के कई तरीके होते हैं। इनमें फिशिंग(Phishing) भी एक तरीका है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी फिशिंग के जरिए हो रही है। रायपुर में भी अधिकाशं लोग इसी तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं।

दो माह में 409 मामले रायपुर जिले के अलग-अलग थानों में जनवरी 2022 से 28 फरवरी तक ऑनलाइन ठगी के कुल 409 मामले सामने आए हैं। इनमें आधे से ज्यादा ठगी फिशिंग(Phishing) के जरिए हुई है। 66 मामलों में पुलिस की साइबर टीम ने पीडि़तों को 6 लाख 63 हजार 376 रुपए वापस कराया है।

पिछले साल 23 सौ से ज्यादा ठगी पिछले साल रायपुर जिले में 23 सौ से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए थे। इसमें सीधे पुलिस के पास 1043 और ऑनलाइन पोर्टल में 1394 प्रकरण आए थे। इस तरह कुल 2437 केस दर्ज हुए थे। इनमें से पुलिस ने 640 प्रकरण के 35 लाख 97 हजार 187 रुपए पीडि़तों को वापस किया था।

घबराएं नहीं, इन नम्बरों पर करें शिकायत साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी(online scam) होने पर घबराएं नहीं। बल्कि गृह मंत्रालय(Homeministry) की ओर से जारी टोलफ्री नंबर 1930 पर शिकायत करें। पहले इसके लिए 155260 नंबर था, जिसे बदल दिया गया है। इसके अलावा रायपुर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट(ACCU) प्रभारी के मोबाइल 94791-91019 या लैंडलाइन नंबर-0771-4247109 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।

वर्सन मोबाइल में आने वाले किसी भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आकर्षक मैसेज इसलिए भेजे जाते हैं ताकि कोई उस लिंक पर क्लिक करें। फिशिंग(Phishing) के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले भी यही तरीका अपनाते हैं। इस तरह के मैसेजों पर ध्यान न दें।

-प्रशांत अग्रवाल, एसएसपी ,रायपुर

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें