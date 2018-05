रायपुर . छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक बार फिर बड़ी नक्सली हमले की आशंका को इंटिलेंज ब्यूरो ने भाप लिया था। इसे लेकर कुछ दिन पहले ही IB ने अलर्ट जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों की गतिविधियां भी सुकमा जिले के जंगलों में बढ़ गई थी। वहीं, आज नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया है। पढि़ए पूरी खबर..

9 जवान शहीद, 25 घायल

मिली जानकारी के अनुसार सुकमा के कासरम और पलोदी इलाके में जवानों को नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। जिसके बाद बीडब्ल्यू कोबरा, सीआरपीएफ 212, एसटीएफ की एक टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। तभी घात लगाए नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एंटी लैण्ड माइन व्हीकल को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। जिसमें 9 जवान शहीद हो गए । जबकि 25 जवानों के घायल होने की खबर है। जिसमें से 4 जवानों की हालत नाजुक है। सभी जवानों को इलाज के लिए रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल अस्पताल भेज दिया गया है।

राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जताया शोक

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सली हमले को लेकर दुख व्यक्त किया है। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रकट किया है। इस हमले को लेकर सीआरपीएफ नक्सल डीजी डीएम अवस्थी से फोन पर बात की।

My heartfelt condolences to the families of those personnel who lost their lives in Sukma blast. I pray for the speedy recovery of the injured jawans. I spoke to DG @crpfindia regarding the Sukma incident and asked him to leave for Chhattisgarh.