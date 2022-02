नवा रायपुर के प्रभावित 11 गावों की बसाहट का सर्वे आज से

- नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति का धरना प्रदर्शन का 38 वां दिन



रायपुर@ नवा रायपुर (अटल नगर ) Nava Raipur (Atal Nagar) प्राभावित किसान कल्याण समिति अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर 38 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिव कामता प्रसाद रात्रे ने बताया, प्रभावित गांवों से बढ़ी संख्या में किसान परिवार प्रदर्शन में शामिल हुए। बुधवार को किसान आंदोलन स्थल पर प्रभावित गावों से किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सरपंच गण, जनपद सदस्य गण, जिला पंचायत सदस्य एवं स्कूली बच्चों द्वारा भाषण, गीत, कविता, देश भक्ति गीत एवं पारम्परिक लोकगीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई।

अध्यक्ष रूपन लाल चंद्राकर ने बताया, शासन-प्रशासन द्वारा अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जो सरपंच की उपस्थिति में 10 फरवरी से 11 गावों में सर्वे करेंगे।

Survey of habitation of 11 affected villages of Nava Raipur from today