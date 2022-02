नवा रायपुर में प्रभावितों का सर्वे शुरू, घर, बाड़ी का नाप-जोख कर रहे अधिकारी

- नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति का धरना प्रदर्शन का 39 वां दिन भी जारी रहा

रायपुर Updated: February 11, 2022 08:58:46 am

रायपुर। नवा रायपुर के रिहायशी इलाकों में बसाहटों का सर्वे 9Survey of settlements in residential areas of Nava Raipur) गुरुवार सुबह तहसीलदार, पटवारी व आरआई सहित सात सदस्यीय टीम द्वारा शुरू किया गया। नवा रायपुर के पहले लेयर के गांव उपरवारा, खपरी, रीको, तूता ,चीचा, कयाबांधा व छतौना में यह सर्वे हुआ। एक तरफ सर्वे का कार्य चल रहा था, वही दूसरी तरफ नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति का धरना प्रदर्शन का 39 वां दिन भी जारी रहा (The 39th day of the strike of Nava Raipur Affected Farmers Welfare Committee continues)। समिति के अध्यक्ष रूपन लाल चंद्राकर ने बताया टीम प्रभावित गांव में जाकर सम्पूर्ण बसाहट के रिहायशी मकान जिसमें लगानी, आबादी, घास जमीन में मकान, ब्यारा, बाड़ी,

सर्वे के पहले दिन करीब ढाई से तीन सौ घरों का नाप किया गया। तहसीलदार रवि विश्वकर्मा ने बताया कि प्रशासन के निर्देश के बाद सर्वे के लिए टीम बनाई गई है। खपरी पहुंचे तहसीदार रवि विश्वकर्मा ने बताया ग्रामीण कहती बाड़ी के कार्य करने में लगे थे ,इसलिए सर्वे का कार्य देरी से शुरु जिसके चलते गुरुवार को २२ मकानों का सर्वे किया गया है, वही खपरी के छबिराम घिदोड़े ने बताया करीब गांव की अबादी एक हजार के करीब है, अब सर्वे शुरु हुआ है। हम लोग पूरे तरह से अधिकारी का सहयोग कर रहे है।

आंगन की लम्बाई-चौड़ाई, कुल क्षेत्रफल एवं परिवार की कुल संख्या की जानकारी ले रहे हैं। यह भी पढ़ें : https://bit.ly/34AkeeW हुंडई के पाकिस्तान समर्थन पर भड़के शिवसैनिक उपरावा सरंपच गिरधर पटेल ने बताया हमारे गांव में सुबह करीब ११ बजे तहसीलदार के नेतृत्व में सर्वे शुरू किया गया, शाम तक के 50 मकानों का सर्वे किया गया। छतौना के सरपंच दीवाकर जंघेल ने कहा हमारे यहा करीब 40 मकानों का सर्वे किया गया है, वही चीचा सरपंच संतोष डहरिया ने बताया हमारे गांव के सभी लोगों को शासन के अधिकारियों का सहयोग पूरा तरह से किया. जिसके कारण 50 घरों में सर्वे किया गया है। तुता में 50 मकानों का सर्वे हुआ है, शुक्रवार से फिर से सर्वे का कार्य किया जाएगा।

