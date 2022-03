टाटीबंध - सिलतरा बाइपास : कौन होगा दोषी सड़क हादसे का ?

- राजधानी से बेरला को जोडऩे वाला मार्ग बना लोगों के लिए आफत

- 10 से 20 हज़ार लोगों की होती है रोजाना आवाजाही

- सड़क हादसों में 7 से 8 लोग गवां चुके हैं अपनी जान

रायपुर। शहर में टाटीबंध चौक से सिलतरा (Tatibandh - Siltara Bypass) को जोडऩे वाले बाइपास भले ही लोगों की आवाजाही की सुविधा के लिए बनाया गया हो, लेकिन कुछ जगह ये बाइपास राहगीरों को सीधा मौत के मुंह में धकेल रहा है। पहले टाटीबंध से सिलतरा तक सफर में 24 किमी तय करना पड़ता था, लेकिन बाइपास रोड बनने के बाद सीधे 15 किमी पड़ता है, पर बेरला, साजा व बेमेतरा (Berla, Saja and Bemetara) से रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों के लिए उरला के पास खतरों के साए से होते हुए राजधानी में दाखिला मिलता है। सोमवार सुबह करीब 8 बजे बाइपास के पास कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर रोड क्रॉस करते नजर आए। वहीं मोटरसाइकिल सवार डिवाइडर पर लंबी कतार में खड़े थे। इस बाइपास के पास अंडरब्रिज के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने शासन-प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। हालाकि डिवाइडर पर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र कृपया धीरे चले का बोर्ड लगाया गया है।

Tatibandh-Siltra Bypass: Who will be guilty of road accident?