पढ़िए,भूखे पेट ट्रेन चलाने से लेकर माँ के लिए अपनी पत्नी का क़त्ल करने तक की दस महत्वपूर्ण ख़बरें

रायपुर. कवर्धा के सरोदा बांध से लगे ऑक्सीजोन में 12 जुलाई को अज्ञात महिला की लाश मिली थी। उसकी पहचान करुणा यादव (20) ग्राम नाहंदा, गुंडरदेही (बालोद) की निकली। महिला ने 4 मार्च घर से भागकर प्रेम प्रसंग के चलते कवर्धा के पास गोछिया के शेखराम कौशिक से शादी की थी। जिसके लिए करुणा ने अपना घर छोड़ा, उसी ने सामाजिक बहिष्कार के डर से मां की बात में आकर निर्मम हत्या करवा दी।

राखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया रायपुर स्थित कुरैशी रिसॉर्ट में छापा मार कर अवैध कसीनो कॉइन से जुआ खेलते 16 जुआरियों (gamblers) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकडे गए आरोपियों में रायपुर संत कई जिले के जुआरी हैं। उनके पास से पुलिस ने 2 लाख 30 हजार रुपए, हजारो कैसिनो क्वाइन जब्त किए हैं।पुलिस ने रिसॉर्ट के मालिक मोहम्मद सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया है।

रेलवे के सबसे बड़े चालक संघ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएसन ने रेलवे बोर्ड के निजीकरण करने के विरोध में सोमवार से 24 घंटे की देश व्यापी भूख हड़ताल पर हैं। रायपुर के 1 हजार 500 लोको पायलट समेत छत्तीसगढ़ में आज आठ हजार लोको पायलट भूखे पेट ट्रेन चला रहे हैं। इसके बावजूद अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो 16-17 जुलाई को ट्रेन का पहिया जाम करने की चेतावनी दी है।जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन भी अलर्ट है।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने सदन में मिड डे मील में अंडा दिए जाने वाले मुद्दे को उठाया। विधायक धर्मजीत ने कहा कि "किसी ने कह दिया कुपोषण दूर करने अंडा आवश्यक है तो आपने लागू कर दिया। कल कोई कह देगा बीफ भी जरूरी है तो क्या बीफ (Beef) शुरू करवा दोगे।

अगर आपको फ्री में चाहिए चावल, चीनी और केरोसिन तेल तो तुरंत बनवाए ये कार्ड। दरअसल, राज्य सरकार ने वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण (Ration Cards Renewal) का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में 15 जुलाई राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए कैंप लगाया जाएगा। यह कैंप 29 जुलाई लगाएंगे जाएंगे।

नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर 47 वर्ष का अधेड़ अपहरण कर रायपुर ले गया। किराये के मकान में रखकर नाबालिग के साथ लगातार दैहिक शोषण(12 year old girl rape)करता रहा। नाबालिग लड़की बरामद करने के बादपुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

इस्पात संयंत्र के अफसरों को जादू भी आता है, यह बात उन्होंने कैंटीन के टेंडर के दौरान कर दिखाया। जिस टेंडर को करने में उनको 12 माह 15 दिन का समय लगा था, उस काम को उन्होंने महज 3 घंटे के भीतर पूरा कर दिए। 180 मिनट में निविदा फार्म जमा करवाने से लेकर एल-1 आने वाले फर्म के नाम की घोषणा तक कर दी।

हम जानते हैं कि कम पानी से शरीर थका हुआ और डी-हाइड्रेटड हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जरूरत से ज़्यादा पानी पीने से (Too much water is Harmful) क्या होगा ? एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, हाइपोनैट्रिमया (ईएएच) (ब्लड में सोडियम की कमी) से बचने के लिए पानी का सेवन सिर्फ तभी करें, जब आपको प्यास लगी हो। यह दिशा-निर्देश ‘क्लिनीकल जरनल ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन' में छपे थे।

जिले के उमरगांव इलाके का रहने वाला एक युवक रोज की तरह फोटू मशरूम ढूंढने निकला था। फोटू मशरूम की तलाश में भटकते हुए वह जंगल के काफी अंदर चला गया। जंगल के रास्ते में महुए के पेड़ पर लाश लटक रही थी। लाश को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। घबराया हुआ युवक वापस अपने गांव लौट आया और पूरी घटना गांव वालों को बतायी।

पिछले कुछ सालों से बस्तर, ओडिशा, तेलंगाना और सीमांध्र के पुलिस जवानों के साथ मिलकर माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे लगातार सफलता मिल रही है। इसी ऑपरेशन का ही नतीजा है कि माओवादियों का लिबे्रटेड जोन माने जाने वाले इलाकों में भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, और माओवादियों की जगह सीमित रह गई है। उसमें भी वे सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही समर्पण और लगातार गिरफ्तारी के बाद उनका संगठन लागातार कमजोर भी हो रहा है। इसलिए माओवादियों का केंद्रीय संगठन भी अब स्थानीय संगठन को मजबूत करने लगातार प्रयास में जुटा हुआ है।



