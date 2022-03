दो दिन में 91लाख 35 हजार रुपए राजस्व वसूला निगम ने

- जोन 1 और जोन 7 में 11 लाख से ऊपर राजस्व वसूली की

रायपुर Published: March 21, 2022 10:40:27 pm

रायपुर@ नगर पालिका निगम रायपुर (Municipal Corporation Raipur) ने वित्तीय वर्ष 2021 -22 (Fiscal Year 2021 -22) में पुराना बकाया और नए बकायदारों से वसूली के लक्ष्य को पूरा करने बकायादारों (Old dues and new defaulters in|)के घर पर जहां दस्तक दे रहे हैं, वहीं शनिवार-रविवार सरकारी अवकाश (Saturday-Sunday government holidays) के दिन भी राजस्व कार्यालय खोलकर बकायादारों को कर भुगतान की सुविधा दे रहे हैं।

यह भी पढ़ें - उधारी का पैसा चुकाने से बचने के लिए कर दी महिला आयोग में शिकायत होली के त्योहार के बाद नगर निगम के राजस्व विभाग (Municipal revenue department) द्वारा राजस्व वसूली का कार्य शनिवार व रविवार को जारी रहा। इस दो दिन में नगर निगम राजस्व विभाग की 10 जोनों की टीम ने 91 लाख 35 हजार 908 रुपए की राजस्व वसूली की है। इसमें 19 मार्च शनिवार को 711 करदाताओं (taxpayers ) से नगर निगम राजस्व विभाग ने 51 लाख 76 हजार 758 रुपए की राजस्व वसूली की। 20 मार्च को 609 लोगों से 39 लाख 59 हजार 150 रुपए की राजस्व वसूली अवकाश दिन पर की गई।

जोन 1 में 11 लाख 78 हजार 876 रु, जोन 2 में 7 लाख 55 हजार 750 रू., जोन 3 में 4 लाख 15 हजार 505 रू. जोन 4 में 8 लाख 76 हजार 005 रू. जोन 5 में 10 लाख 12 हजार 173 रू., जोन 6 में 6 लाख 22 हजार 395 रू., जोन 7 में 11 लाख 19 हजार 811 रू., जोन 8 में 8 लाख 47 हजार 205 रू., जोन 9 में 14 लाख 36 हजार 246 रू., जोन 10 में 8 लाख 71 हजार 942 रू. की राजस्व वसूली की है।

