तीन बहनों के शादी के बाद मां की अंतिम इच्छा पर बेटी ने वृद्धाश्रम में लिए सात फेरे

- जहां कर रही थी सेवा वहीं के बड़ों का लिया आर्शीवाद

रायपुर। बढ़ते कदम संस्था (Badhate Kadam Sanstha ) द्वारा एक नए प्रोजेक्ट शुभ आदर्श विवाह की शुरुआत दो विवाह करवाने के साथ की गई। आयोजन की खास बात यह रही कि वृद्धाश्रम में सेवा कर रही सेवादार की बेटी ने अपने सात फेरे आश्रम परिसर में लेकर अपनी मां की इच्छा पूरी की। शहर के लाभांडी सूरज नगर में बढ़ते कदम संस्था का नव निर्मित आनंद आश्रम भवन में रविवार को दो जोड़ों का विवाह हुआ।

