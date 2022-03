महिला विधायक ने कहा - जब सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो चीख-चीख कर क्यों बता रहे, तीन से पत्र लिख रही हूं, अब तक कार्य स्वीकृत नहीं हुआ

- विधानसभा में भाजपा की महिला विधायक रंजना साहू ने सत्तापक्ष पर जमकर लगाए आरोप ।



रायपुर.

विधान सभा के बजट सत्र में नगरीय प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए भाजपा महिला विधायक रंजना साहू ने विभाग के मंत्री शिव डहरिया और सत्तापक्ष पर जमकर निशाना साधा। विधायक रंजना साहू ने कहा कि जब कांगे्रस सरकार ने तीन साल में सब कुछ अच्छा कर रही है, तो सदन में चीख-चीखकर बताने की क्या जरूरत है। प्रदेश की जनता को वैसे ही पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य चल रहे हैं, सब केंद्र सरकार की योजना है। तो जरा बताए कि कांग्रेस सरकार के तीन साल में धमतरी विधान सभा क्षेत्र में क्या नया काम शुरू हुआ है। उन्होंने विभागीय मंत्री से कहा कि धमतरी विधानसभा में ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, मंडी की खाली जमीन पर शॉपिंग मॉल, सिहावा रोड, रत्नाबांधा से कॉलेज तक और अर्जुनी रोड के चौड़ीकरण और ऑडिटोरियम के कार्य के लिए विभाग को तीन साल से पत्र लिख रही हूं, लेकिन आज तक एक भी काम शुरू नहीं किए गए है। सिर्फ एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) काम चला रहा है, वह भी धीमी गति से। उन्होंने कहा कि नगर निगम के महापौर और पार्षदों के वेतन और निधि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। केंद्र की योजना को ही अपना काम बताकर कांग्रेस सरकार कॉलर ऊंची करने में लगी हुई है। धमतरी में प्रमुख मार्ग पर टै्रफिक का जबरदस्त दबाव है। इसलिए आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कांग्रेस सरकार बस्तर क्षेत्र के विकास की बात करती है। बस्तर के प्रवेश द्वार वाले धमतरी शहर के विकास में कांग्रेस उदासीनता बरती रही है।

