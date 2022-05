लुटेरों की हद-मोबाइल लूटते समय विरोध करने पर युवती को मारी गोली

The girl was shot for protesting while robbing the robbers' mobile इसे लुटेरों की हद ही कहेंगे कि कैफे जा रही दो युवतियां को रास्ते में रोका और उनका मोबाइल लूटने लगे। एक युवती ने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली युवती के हाथ को चीरते हुए निकल गई। इसके बाद बदमाश उनका मोबाइल व पर्स लेकर भाग निकले। घायल युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर में मोबाइल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं। लगातार किसी न किसी इलाके में इस तरह की वारदात हो रही है।

रायपुर Published: May 13, 2022 06:37:02 pm

पुलिस के मुताबिक महावीर नगर निवासी ऋतिका इसरानी और उनकी सहेली अपनी दोपहिया से रात करीब 9.30 बजे डिनर के लिए कैफे जा रहे थे। दोनों वीडब्ल्यू केन्यान के पास से एफआईटीबी कैफे जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में खड़े दो युवकों ने उन्हें रोका। ऋतिका ने अपनी दोपहिया रोक दी। इसके बाद युवक ने कट्टा निकाल कर उससे मोबाइल देने के लिए कहा। युवकों के हाथ में हथियार देखकर ऋतिका की सहेली वहां से भागकर आगे चली गई। इस बीच दोनों बदमाश ऋतिका के हाथ से मोबाइल लूटने लगे। उसने विरोध किया, तो एक बदमाश ने युवती के हाथ में गोली मार दी। गोली युवती के हाथ को चीरते हुए निकल गई। ऋतिका बुरी घायल हो गई। इसके बाद बदमाश उनका मोबाइल व ईयर फोन, पर्स लूटकर भाग निकले। लुटेरों के जाने के बाद घायल युवती को उसकी सहेली व अन्य लोग वीकेयर अस्पताल ले गए। वहां युवती का उपचार जारी है।

लुटेरों का नहीं मिला सुराग

फायरिंग करने वाले बदमाशों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उल्लेखनीय है कि वीडब्ल्यू केन्यान से एफआईटीबी जाने वाला रास्ता सूनसान रहता है। अक्सर इस रोड पर कैफे या होटल जाने वाले ही आते जाते हैं। इस इलाके में लूटपाट, रंगदारी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। कुछ दिन पहले एक सिक्युरिटी गार्ड को मोबाइल लूटने के लिए चाकू मार दिया गया था।

इसलिए करते हैं टारगेट

वीआईपी रोड में तेलीबांधा से लेकर माना एयरपोर्ट मार्ग के दोनों साइड ढेरों कैफे, रेस्टोरेंट, पब हैं। ये सभी दूर या ऐसे स्थानों पर हैं, जहां आमलोगों को आना-जाना बहुत कम होता है। और ऐसे स्थानों पर कपल्स ज्यादा आते-जाते हैं। लुटेरे इन्हीं को टारगेट करते हैं। अगर कोई कपल्स या अकेला इंसान मिल जाए, तो उसे लूट लेते हैं।

वर्सन

पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

-तारकेश्वर पटेल, एएसपी-ईस्ट, रायपुर

